توتنهام يُعاقب مشجعيْن ألقيا “البول” على جماهير ويستهام

قرر توتنهام هوتسبير الإنجليزي منع اثنين من مشجعيه من حضور مبارياته مدى الحياة، بعد إلقائهما كوبًا من البول على جماهير ويستهام خلال مباراة الفريقين الأخيرة.

وقع الحادث المثير للاشمئزاز خلال خسارة توتنهام 3/2 أمام جاره اللندني خلال كأس كاراباو الأسبوع الماضي، وانتشرت لقطات فيديو لإلقاء المشجعيْن لكوب البول سريعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجمع أحدهما البول في كوب بلاستيكي، بينما كان الآخر يصيح أمام الآلآف من الجماهير “هذا يكفي هذا يكفي”، في حين تنتقل الكاميرا للجماهير، حيث هتف أحدهم “واصل تصوير الفيديو”.

وبعدها ألقى المشجع الذي تبرع بملء الكوب البلاستيكي من بوله بإلقائه على جماهير ويستهام، التي قال عنها في فيديو آخر: “نحن نكره ويستهام”.

ويستعد السبيرز لمواجهة ريال مدريد في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، على ملعب ويمبلي، ويعني الفوز لأي منهما ضمان التأهل إلى دور الـ 16.