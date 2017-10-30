مدرب توتنهام يأمل في عودة هاري كين أمام ريال مدريد

قال ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي، إن هداف الفريق هاري كين قد يعود من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية ليلحق بمباراة بعد غد الأربعاء في دوري أبطال أوروبا على استاد ويمبلي أمام حامل اللقب ريال مدريد.

وغاب اللاعب الدولي الإنجليزي، الذي سجل لتوتنهام 13 هدفًا في 12 مباراة في كل المسابقات، عن مباراتين خسرهما فريقه الأولى الأربعاء الماضي أمام وست هام يونايتد في كأس الرابطة (3-2) والثانية السبت الماضي في الدوري الممتاز أمام مانشستر يونايتد (1-صفر).

وقال بوكيتينو: “سوف نتخذ القرار الأصلح للجميع.. بالنسبة للأطباء وبالنسبة للاعب.. سيتعين علينا النظر في هذا الأمر وسنتخذ القرار الأفضل للجميع.

“سوف نقيم حالته ومن بعدها سنتخذ القرار الأفضل.. ينتابني شعور جيد.. لكن الأمر لا يتعلق بما أشعر به أنا.. بل بما يشعر به هاري كين”.

وتعادل توتنهام، الذي يحتل قمة المجموعة الثامنة في دوري الأبطال برصيد سبع نقاط، مع ريال مدريد بطل إسبانيا في مباراة الذهاب 1-1 في وقت سابق من الشهر الجاري.

وعقب هذه المباراة يستضيف توتنهام الذي يحتل المركز الثالث في الدوري الممتاز كريستال بالاس، متذيل الترتيب، يوم الأحد المقبل.