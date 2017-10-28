مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام.. تاريخ مباريات الفريقين منذ اعتزال فيرغسون

يستضيف مانشستر يونايتد منافسه توتنهام هوتسبير على ملعب أولد ترافورد في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل كل فريق بتحقيق الفوز على الآخر، ومواصلة مطاردة مانشستر سيتي المتصدر، إذ يمتلك كل من الفريقين 20 نقطة، مقابل 25 لمانشستر سيتي.

ويفتقد توتنهام مهاجمه وهدافه هاري كين للإصابة، في حين يغيب الفرنسي بوب بوغبا والبلجيكي مروان فيلايني عن مانشستر يونايتد للسبب ذاته.

وأثبت توتنهام قوَّته في السنوات الأخيرة من خلال منافسته على اللقب حتى الجولات الأخيرة، في حين تراجع مانشستر يونايتد بشكل واضح منذ اعتزال مدربه الإسكتلندي أليكس فيرغسون نهاية موسم 2012/2013، عقب قيادة الفريق للتتويج باللقب.

وخلال الـ 4 مواسم بعد اعتزال فيرغسون احتل مانشستر يونايتد المركز السابع موسم 2013/2014، ثم المركز الرابع موسم 2014/2015، والمركز الخامس موسم 2015/2016، وأخيرًا المركز السادس الموسم الماضي، 2016/2017، بينما احتل توتنهام المركز السادس، ثم الرابع، ثم الثالث، وأخيرًا الثاني الموسم الماضي.

وتناوب على تدريب مانشستر يونايتد 4 مدربين منذ اعتزال فيرغسون نهاية موسم 2012/2013، وهم: الإسكتلندي ديفيد مويس (9 أشهر)، و الويلزي ريان غيغز (مدرب مؤقت مدة شهرين)، والهولندي لويس فان غال لموسمين، وأخيرًا البرتغالي جوزيه مورينيو منذ صيف العام الماضي إلى الآن.

وخلال 4 مواسم منذ اعتزال “فيرغسون”، لعب مانشستر يونايتد 8 مباريات ضد توتنهام، وكانت جميعها في الدوري الإنجليزي.

وفاز مانشستر يونايتد في 3 مباريات، وخسر 3 مرات، في حين انتهت مباراتان بالتعادل.

وخلال هذه المباريات الثماني سجل لاعبو مانشستر يونايتد 9 أهداف أمام توتنهام، وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها لاعبو توتنهام.

وحقق كل فريق الفوز 3/0 على الآخر في ضمن هذه المباريات.