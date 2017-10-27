ضربة موجعة لتوتنهام قبل مواجهة مانشستر يونايتد

أعلن نادي توتنهام، اليوم الجمعة، أن نجم هجومه هاري كين، سيغيب بسبب الإصابة، عن صفوف الفريق في المباراة المقررة غدًا السبت أمام مضيفه مانشستر يونايتد ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويعاني كين، الذي سجل 38 هدفًا حتى الآن خلال عام 2017، من إصابة في الساق اليسرى، بحسب ما أكده توتنهام بحسابه على موقع شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ويحتمل أن يعود كين للمشاركة في المباراة المقررة الأسبوع المقبل أمام ريال مدريد الإسباني ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، لكنه سيغيب عن مباراة يوم غد.

وقال ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم: “لا يمكننا المجازفة بإشراكه في مباراة يوم غد.”

وأضاف:”إنها إصابة بسيطة وصغيرة للغاية، لكننا لا يمكن أن نخاطر، سنقيم لاحقًا مدى إمكانية مشاركته في مباراة يوم الأربعاء أمام ريال مدريد. أما في مباراة يوم غد، فمشاركته مستحيلة”.

وفي آخر مباراة لتوتنهام في الدوري الإنجليزي سجل “كين” هدفين في مواجهة فريقه أمام ليفربول في الجولة التاسعة، والتي انتهت بفوز توتنهام 4/1.