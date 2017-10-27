بوكيتينو: يورنتي هو المنافس المثالي لهاري كين

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن العثور على مهاجم ينافس هاري كين هو مطلب صعب لكن فرناندو يورنتي زميله في الفريق يقوم بذلك بشكل مثالي.

وانضم يورنتي (32 عامًا) إلى توتنهام قادمًا من سوانزي سيتي في الصيف الماضي لكنه لم يسجل أي هدف حتى الآن في 9 مباريات في كل البطولات بينما سجل كين 8 أهداف في الدوري و5 في دوري أبطال أوروبا.

لكن بوكيتينو شدد على أهمية الدور الذي تلعبه خبرة يورنتي في الفريق.

وقال: “من المهم تحليل شيء واحد. عندما تنظر إلى مستوى هاري كين في السنوات الماضية فإنه ليس من السهل العثور على مهاجم يمكنه منافسته”.

“في هذه السوق من الصعب العثور على لاعب يريد الانضمام للفريق والقيام بهذا الدور بينما الجميع يعترف بأنه واحد من أفضل المهاجمين في العالم”.

وأضاف “لفريق مثلنا ليس من السهل العثور على اللاعب المناسب في هذه الظروف. لهذا السبب فإن يورنتي مثالي. هو يناسب مشروعنا تمامًا”.

ويورنتي هو أكبر لاعب سنا ضمه بوكيتينو إلى توتنهام وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن دانييل ليفي رئيس النادي لم يضع حدًا لعمر اللاعبين المنضمين للفريق رغم تفضيله التعاقد مع شبان.

ويسعى توتنهام لتجاوز هزيمته 3/2 أمام ويستهام يونايتد يوم الأربعاء في كأس رابطة الأندية الإنجليزية عندما يحل ضيفًا على مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني في الدوري غدًا السبت.