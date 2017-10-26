إيطالي آخر يستعد لخلافة أنطونيو كونتي في تشيلسي

زادت التكهنات بشأن إقالة الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للحد الذي تم ترشيح مواطنه كارلو أنشيلوتي للعودة لقيادة النادي اللندني.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن أنشيلوتي المرشح الأول لخلافة مواطنه في ستامفورد بريدج بعدما أصبح بقاء كونتي محل شك في ظل تراجع نتائج الفريق.

ورغم أن عقد كونتي الحالي مع حامل لقب الدوري الإنجليزي يتبقى على نهايته 20 شهرًا؛ إلا أن رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي بدأ يفكر في خليفة كونتي بالفعل.

ويحرص أنشيلوتي على العودة للبريميرليغ بعد إقالته من تدريب بايرن ميونخ الشهر الماضي رغم فوزه بالبوندسليغا.

ولا توجد أي مشاكل بين أنشيلوتي (58 عامًا) وأبراموفيتش الذي أقاله في 2011 بعدما حل تشيلسي ثانيًا في الدوري بعدما فاز بالثنائية قبلها بعام واحد.

وحافظ أنشيلوتي على علاقة جيدة مع إدارة تشيلسي خلال فترة عمله مع ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، كما أنه أمضى الأيام القليلة الماضية في لندن وشاهد إحدى مباريات الفريق.

ومن المرجح أن يرفض أنشيلوتي عرض إيفرتون أو الانتقال للدوري الصيني من أجل انتظار فرصة تدريب تشيلسي للمرة الثانية.

وقال كونتي إنه يريد العودة إلى العمل في إيطاليا خاصة بعد المشاكل الأخيرة مع إدارة تشيلسي وهذا من شأنه أن يمنح أنشيلوتي الفرصة للانقضاض على المنصب في ظل ابتعاد تشيلسي 9 نقاط عن مانشستر سيتي متصدر البريميرليغ حاليًا.