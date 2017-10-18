ظهور أنشيلوتي في ستامفورد بريدج يثير التساؤلات (صورة)

ظهر كارلو أنشيلوتي في ملعب ستامفورد بريدج لمتابعة فريقه السابق تشيلسي الإنجليزي في مباراته أمام روما في دوري أبطال أوروبا في أول ظهور علني في ملعب عقب إقالته من تدريب بايرن ميونخ الشهر الماضي.

وحقق المدرب الإيطالي الثنائية المحلية مع تشيلسي في موسمه الأول وكلاعب توج بلقب الدوري الإيطالي مع روما وكأس إيطاليا أربع سنوات في ثماني سنوات.

ولم يسمح أنشيلوتي البالغ عمره 58 عاما للقيل والقال بشأن حضوره للمباراة أو مساندة فريق على آخر حينما كتب على حسابه في تويتر قائلا “من دواعي سروري العودة إلى ستامفورد بريدج للاستمتاع بمشاهدة مباراة تشيلسي وروما في دوري الأبطال”.

لكن لا شك أن ظهور أنشيلوتي في ستامفورد بريدج أثار الكثير من التكهنات خاصة وأنه أعلن من قبل أنه لن يعود للتدريب قبل الموسم المقبل.

وأقيل أنشيلوتي من منصبه في النادي البافاري عقب الخسارة بثلاثية نظيفة في باريس في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا أمام سان جيرمان ومنذ ذلك الحين ذكرت تقارير صحفية عدة أنه مرشح لتدريب أكثر من فريق لكنه قرر الاستراحة لنهاية الموسم الحالي.

ورشحت تقارير إنجليزية أنشيلوتي ليتولى تدريب ليستر سيتي خلفا لكريغ شيكسبير الذي أقيل من منصبه يوم الثلاثاء بعد أقل من 24 ساعة من التعادل على ملعبه بهدف لمثله مع وست بروميتش البيون.

لكن المدير الفني المخضرم والذي سبق له تدريب يوفنتوس وميلان وسان جيرمان وريال مدريد يصر على الراحة لنهاية الموسم الحالي قبل اتخاذ قرار العودة للتدريب.

وقال أنشيلوتي لشبكة “سكاي سبورتس إيطاليا” “خلال الاشهر العشرة المقبلة سأسترح ولن أدرب فريقا اخر” وعن إقالته من بايرن قال المدرب الإيطالي “من الأفضل أن نبقى هادئين”.

وتولى يوب هينكس مسؤولية بايرن ميونيخ وسجق فرايبورغ بخماسية نظيفة في مباراته الأولى بالدوري تحت قيادة المدرب المخضرم وسحق سيلتيك أيضا في دوري الأبطال الليلة.