كلاوديو برافو لا يشعر بتراجع دوره في مانشستر سيتي

‭ ‬لا يشعر كلاوديو برافو حارس مانشستر سيتي بتراجع دوره مع الفريق وتألق في ركلات الترجيح أمام ولفرهامبتون واندرارز في كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم الثلاثاء الماضي، وواصل دعم زميله إيدرسون الحارس الأساسي.

ومنذ انضمامه إلى مانشستر سيتي في 2016 خاض برافو حارس تشيلي 30 مباراة مع الفريق المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكن موسمه الأول في إنجلترا لم يكن موفّقًا وارتكب الحارس البالغ عمره 34 عامًا عدة أخطاء ليجلس على مقاعد البدلاء لصالح ويلي كاباييرو في مباريات عديدة.

واستعان مانشستر سيتي بالبرازيلي إيدرسون هذا الموسم وبدأ الحارس البالغ عمره 24 عامًا في التشكيلة الأساسية بجميع المباريات التسع في الدوري بجانب 3 في دوري أبطال أوروبا، بينما يشارك برافو في مباريات الكؤوس.

وقال برافو إن “لدي خبرات طويلة وأدعم إيدي (إيدرسون) الذي يمضي بشكل جيد وهو حارس شاب ويحتاج لنصائح”.

وأضاف أنه “سيكون من الأنانية ألا نساعده على التطور وألا نقدم له النصائح، أعتقد أن هذا دوري وأقوم به بدافع خبرتي وهذا يساعد على المضي بشكل جيد وتحقيق الأهداف”.

ونال برافو إشادة بعد تألقه في ركلات الترجيح في الفوز على ولفرهامبتون.

وتابع بقوله “أنا سعيد وأعتقد أن التحضير والعمل الجاد يؤدي لهذه النتيجة والفريق بحاجة لأداء جيد منِّي وهكذا تمضي الأمور”.

“أريد أن أؤدي بشكل جيد وأن أدعم الفريق وأعتقد أن الأمسية كانت رائعة وأنا مطمئن وأشعر براحة كبيرة عن السابق”.

ويسعى مانشستر سيتي متصدر الدوري لتمديد سلسلة تخلو من أي هزيمة بالمسابقة عندما يحل ضيفًا على وست بروميتش ألبيون بعد غد السبت.