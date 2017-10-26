هل تعاد مباراتا مانشستر سيتي وآرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي؟

أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، بيانًا رسميًا، لحسم الجدل المثار حول احتمال إعادة مباراتي مانشستر سيتي ضد وولفرهاميتون، وآرسنال ضد نوريتش سيتي، في ثمن نهائي كأس الرابطة الأندية الإنجليزية.

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى إمكانية إعادة المباراتين؛ بعد إجراء مانشستر سيتي، وآرسنال، 4 تغييرات بعد امتداد المباراتين لوقت إضافي.

ونفى الاتحاد الإنجليزي في بيانه إمكانية إعادة المباراتين مؤكدًا صحة موقف الناديين.

وقال الاتحاد الإنجليزي: “لكل فريق الحق في إجراء تغيير رابع حال انتهى الوقت الأصلي وامتدت المباراة لوقت إضافي”.

يشار إلى أن مانشستر سيتي تجاوز عقبة وولفرهامبتون بركلات الترجيح 5/4، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في حين تغلب آرسنال على نوريتش سيتي 2/1.

وتقام قرعة ربع النهائي غدًا الجمعة، حيث تتواجد فرق مانشستر يونايتد وتشيلسي وليستر سيتي وويستهام وبريستول سيتي، وبورنموث.