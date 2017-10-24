ريال مدريد: لو أردنا التعاقد مع هاري كين توتنهام سيطلب هذا المبلغ

قال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد إن ناديه لم يفكر في التعاقد مع المتألق هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير ليضع حدا لتكهنات بقرب انتقال المهاجم الإنجليزي إلى حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

ويعتقد بيريز أنه إذا تقدم بطلب لضم كين؛ فإن توتنهام سيطلب 250 مليون يورو (295 مليون دولار) وهو ما سيجعله أغلى لاعب في العالم.

وقال بيريز لمحطة كادينا كوب الإذاعية الإسبانية اليوم الثلاثاء “(لكن) لم أفكر في ضم كين. نحن سعداء بوجود (كريم) بنزيما وباقي لاعبي الفريق”.

ويعاني هجوم ريال مدريد هذا الموسم إلى حد كبير بينما يعيش كين (24 عاما) حالة من التألق في موسم 2017-2018 وسجل 17 هدفا في 16 مباراة مع ناديه ومنتخب بلاده.

ودفع هذا التألق بعض التقارير للحديث عن إمكانية انتقال كين إلى حامل لقب دوري أبطال أوروبا مثل ثنائي ريال القادم من توتنهام والمكون من لوكا مودريتش وجاريث بيل.

وزادت التكهنات الأسبوع الماضي عندما قال رامون كالديرون رئيس ريال السابق إنه يتوقع أن يحاول النادي ضم كين لمواصلة سيطرته على كرة القدم الأوروبية.

ولم يسجل كين خلال تعادل توتنهام 1-1 في ضيافة ريال الأسبوع الماضي في دوري الأبطال، لكنه سينال فرصة أخرى لهز الشباك عندما يلتقي الفريقان في استاد ويمبلي أول نوفمبر تشرين الثاني.