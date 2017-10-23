إيفرتون يعلن في بيان إقالة مدربه الهولندي كومان

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الإثنين، إقالة مديره الفني الهولندي رونالد كومان، وذلك بعد 16 شهرًا فقط من توليه المنصب.

وأشار النادي إلى أن القرار جاء بعد البداية المتواضعة للفريق هذا الموسم، حيث ينافس ضمن المراكز الثلاثة الأخيرة بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن النادي إقالة كومان، الذي قاد الفريق لإحراز المركز السابع في الدوري الموسم الماضي، بعد 24 ساعة فقط من هزيمة الفريق أمام آرسنال 5/2.

وتجمد رصيد إيفرتون عند 8 نقاط فقط حصدها خلال 9 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري هذا الموسم.

وذكر النادي في بيان بموقعه على الإنترنت “رئيس النادي بيل كينرايت ومجلس الإدارة والمساهم الرئيسي في النادي فرهاد موشيري، يودون إبداء الامتنان لرونالد على الخدمات التي قدّمها للنادي على مدار الأشهر الـ 16 الماضية وقيادة الفريق لإحراز المركز السابع في الموسم الماضي للدوري الممتاز”.

ورجحت العديد من الترشيحات إنهاء إيفرتون الموسم الحالي ضمن المراكز الأربعة الأولى بالدوري خاصة بعد أن أنفق النادي 140 مليون جنيه إسترليني (156.2مليون يورو) على صفقات اللاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية.

لكن الفريق واجه أزمة تراجع النتائج حيث مُنِي بـ 5 هزائم وانتصارين، وكان كومان، الذي تولى تدريب الفريق قادمًا من ساوثهامبتون، قد صرّح أمس الأحد بأنه يمكنه تغيير وضع الفريق.

لكن النادي أعلن قرار الإقالة اليوم، وأشارت التوقعات إلى أن ديفيد مويس مرشح بقوة للعودة إلى تدريب الفريق.

وبات كومان ثالث مدرب في الدوري الإنجليزي يترك منصبه في الموسم الحالي، بعد الهولندي فرانك دي بوير (كريستال بالاس) وكريغ شكسبير (ليستر سيتي).