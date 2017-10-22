آرسنال يقلب الطاولة على إيفرتون ويعزز مركزه في ترتيب الدوري الإنجليزي

نجح فريق آرسنال في تحويل تأخره بهدف أمام مضيفه إيفرتون إلى الفوز 5/2، اليوم الأحد، في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واستعاد آرسنال توازنه بعد خسارته في الجولة الماضية على ملعب واتفورد 2/1.

ورفع آرسنال رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف فقط خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع.

وتجمد رصيد إيفرتون عند 8 نقاط في المركز الثالث من القاع لتزداد أوضاع المدرب الهولندي رونالد كومان صعوبة، وسط تكهنات حول قرب رحيله عن الفريق وعودة ديفيد مويس لتدريب الفريق.

وتقدم واين روني بهدف لإيفرتون في الدقيقة 12، ثم رد المدافع الإسباني ناتشو مونريال بهدف التعادل لآرسنال في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني سجل الألماني الدولي مسعود أوزيل الهدف الثاني لآرسنال في الدقيقة 53 وتبعه الفرنسي أليكساندر لاكازيت بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 73 ثم أحرز آرون رامسي الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة.

وفي الوقت بدل الضائع سجل المهاجم السنغالي عمر نياسي الهدف الثاني لإيفرتون، ولكن صانع اللعب التشيلي أليكسيس سانشيز تكفل بتسجيل الهدف الخامس لآرسنال في الوقت بدل الضائع أيضًا.

ولعب إيفرتون بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 69 لطرد لاعب وسطه السنغالي، إدريسا جاي، لحصوله على الإنذار الثاني.