وكيل اللاعب: إبراهيموفيتش لن يعتزل قبل 6 سنوات

قال مينو رايولا وكيل أعمال النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد إن المهاجم فارع الطول سيظل في الملاعب خمس أو ست سنوات ليسدّد ما عليه من أموال له (رايولا) نظير المجهود الكبير الذي بذله تجاهه.

وتعاقد مانشستر يونايتد الإنجليزي مجددًا مع المهاجم السويدي لمدة عام واحد في أغسطس/آب الماضي كلاعب حر بعد إصابته في نهاية الموسم الماضي.

وسجل “إبراهيموفيتش” البالغ من العمر 36 عامًا 28 هدفًا في 46 مباراة مع فريق المدرب جوزيه مورينيو قبل أن يتعرّض لإصابة في الركبة في أبريل/ نيسان الماضي خلال فوز يونايتد على اندرلخت 2-1 في الدوري الأوروبي.

وأعلن مورينيو مؤخرًا أن مهاجمه المخضرم سيعود إلى الملاعب قبل نهاية العام الحالي بعد تعافيه من الإصابة وقطعه شوطاً طويلاً في التعافي.

وقال “رايولا” لصحيفة إكسبريسن” السويدية يوم الأحد:”ما زال لدى إبرا المزيد من الوقت للعب، ولن أتركه يعتزل، لديه خمس أو ست سنوات أخرى”.

وأضاف وكيل أعمال “بول بوغبا” كذلك مازحًا:”لقد عملت معه لسنوات طويلة وساهمت في نجاحه، والآن جاء دوري، لقد كبر أولادي وأحتاج للأموال، لقد اتفقنا على أنه سيعمل فقط من أجلي لخمس سنوات، الآن الأمر سينعكس، سأحصل أنا على الراتب، وسيحصل هو على العمولة”.

وعلّق “رايولا” حول رأي الأطباء في ركبة “إبراهيموفيتش”، وما إذا قالوا بالفعل إنها تحتاج للدراسة بعد تعافيه بشكل سريع قائلاً: “تعافى بشكل سريع للغاية، الطبيب قال إنه لم ير ركبة قوية مثل ركبة زلاتان، والضرر الذي حدث لها قد يدمر أي قدم، ولكن ذلك لم يحدث معه رغم أن عمره 36 عامًا”.