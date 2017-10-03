طبيب يحذر إبراهيموفيتش من استعجال العودة لممارسة كرة القدم

المصدر: د ب أ

قال الطبيب فريدي فو هو كيونغ، الذي أجرى جراحة لركبة زلاتان إبراهيموفيتش، في مايو الماضي، إن اللاعب السويدي لا يجب أن يتعجل العودة لتشكيلة مانشستر يونايتد.

ولم يلعب إبراهيموفيتش منذ تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة مانشستر يونايتد في إياب دور الـ 8 بالدوري الأوروبي أمام أندرلخت في ملعب أولد ترافورد.

وقال فو لصحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”: “زلاتان قوي جدًا لكن كرة القدم لا تزال رياضة قتالية، أنا كطبيب بكل تأكيد أريد عودته بأبطأ شكل ممكن، وعندما يكون جاهزًا تمامًا للعب”.

وأضاف “هناك الكثير من اللاعبين الذين عادوا قبل الوقت المحدد وتعرضوا لنتائج سيئة”.

وأردف “ليس لدي أي قلق بشأن إصابته إذ إنها تحتاج دائمًا إلى الوقت حتى تتعافى”.

وتابع “في الواقع لقد بدأ الدوري الإنجليزي الممتاز لتوه وأنا متأكد أن مانشستر يونايتد لن يحتاج اللاعب بشكل مستعجل لأي مباراة حاسمة في الدوري أو المسابقات الأوروبية”.

ويخطط جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد للإبقاء على المهاجم البالغ عمره 35 عامًا خارج الفريق حتى يناير، رغم أنه ضمه لتشكيلة الفريق في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والذي يقام بين سبتمبر وديسمبر.

وتصدر إبراهيموفيتش قائمة هدافي يونايتد في الموسم الماضي برصيد 28 هدفًا في 46 مباراة.