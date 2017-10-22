مباراة توتنهام وليفربول.. لماذا تواجد مارادونا وأنشيلوتي في ملعب ويمبلي؟ (صورة)

شهدت مباراة توتنهام وضيفه ليفربول تواجد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى جاب الأرجنتيني دييغو مارادونا على ملعب ويمبلي.

ويلعب توتنهام مبارياته على ملعب ويمبلي بشكل مؤقت لحين تجهيز ملعبه وأين هارت لين.

ولا يرتبط أنشيلوتي بأي فريق حاليًا، بعد انفصاله عن بايرن ميونخ بسبب تدهور علاقته مع اللاعبين، في حين يتولى مارادونا تدريب نادي الفجيرة الإماراتي.

وتقدم توتنهام بهدف في الدقيقة الرابعة من توقيع هدافه ونجمه المميز هاري كين.

ويحتل توتنهام المركز الثالث بـ 17 نقطة، متأخرًا بـ 8 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، في حين يحتل ليفربول المركز الثامن بـ 13 نقطة.