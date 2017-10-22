مباراة توتنهام وليفربول.. السبيرز يتحدّى التاريخ أمام الريدز

يستضيف توتنهام منافسه ليفربول على ملعب ويمبلي الشهير في العاصمة البريطانية لندن، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل توتنهام في تحقيق الفوز على ليفربول والصعود إلى المركز الثاني على لائحة الترتيب مع مانشستر يونايتد، الذي يتأخر بـ 5 نقاط عن مانشستر سيتي.

لكن توتنهام سيكون أمام تحدٍ كبيرٍ خلال مواجهة ليفربول، إذ يعود آخر فوز للسبيرز على الريدز إلى نوفمبر 2012، عدما فاز 2/1، بتوقيع آرون لينون وغاريث بيل، حيث انتهى الموسم باحتلال توتنهام المركز الخامس متفوقًا على ليفربول السابع

ومنذ ذلك الحين تقابل الفريقان 10 مرات، بواقع 9 مباريات في الدوري الإنجليزي ومباراة وحيدة في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وتفوق ليفربول في 7 مباريات، في حين انتهت 3 مباريات بالتعادل.

وخلال هذه المباريات سجل لاعبو ليفربول 24 هدفًا مقابل 7 أهداف فقط للاعبي توتنهام.

يشار إلى أن توتنهام يحتل حاليًا المركز الثالث بـ 17 نقطة، مقابل 13 لليفربول في المركز الثامن.