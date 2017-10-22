مباراة توتنهام وليفربول.. 6 مواهب ترسم ملامح موقعة ويمبلي

تبدو المواجهة الكروية التي يستضيفها ملعب ويمبلي بين توتنهام وضيفه ليفربول، مساء اليوم الأحد، في قمة الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي، مثيرة وتستحق المتابعة.

ويحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 17 نقطة بقيادة مديره الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، بينما يحتل ليفربول المركز الثامن برصيد 13 نقطة بقيادة مديره الفني الألماني يورغن كلوب.

وترصد “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز المواهب التي يترقبها عشاق البريميرليغ في موقعة توتنهام وليفربول.

هاري كين

يعيش هاري كين، نجم هجوم توتنهام، موسماً رائعاً ومتميزاً في مسيرته ومشواره مع السبيرز وأيضاً منتخب إنجلترا.

وخاض هاري كين في الموسم الحالي 11 مباراة مع توتنهام سجل خلالها 11 هدفاً وهو الأمر الذي يجعله الورقة الرابحة في تشكيلة بوكتينيو.

وقال المدافع الكاميروني جويل ماتيب، لاعب ليفربول، قبل اللقاء إنه لن يراقب كين بمفرده لإيقاف خطورته ولكنه ينتظر مساندة زملائه بالفريق خاصة أن كين يقدم موسماً استثنائياً.

ويبقى كين الخطر الأكبر على ليفربول خاصة أن الريدز يعانون من دفاع كارثي استقبل 12 هدفاً في 8 مباريات وهو معدل يؤكد أن ليفربول يلعب دون دفاع تقريباً وهز شباكه أمر يبدو أسهل ما يكون على المنافسين.

فيليب كوتينيو

رغم غياب البرازيلي كوتينيو عن بداية مباريات ليفربول في الموسم بسبب انشغاله بملف مفاوضاته مع برشلونة الإسباني إلا أنه سرعان ما عاد النجم الموهوب إلى مستواه واستعاد بريقه بعد مشاركته.

ونجح كوتينيو في تسجيل 4 أهداف وصناعة 3 أهداف لزملائه وتقديم أداء جيد في المباريات الأخيرة وهو ما يجعل مهمة إيقافه أمرا حتميا من وسط ملعب توتنهام.

يتميز كوتينيو بتوزيع الكرات بشكل رائع بجانب التسديدات على المرمى والاختراق من الخلف للأمام ويمثل العقل المفكر لهجمات ليفربول.

إريكسين

لا شك أن اللاعب الدنماركي الموهوب كريستيان إريكسين أحد أضلاع الهجوم المرعب للسبيرز وخاصة أنه يجيد اللعب على الأطراف بطريقة كبيرة بجانب الاختراق من العمق.

سجل إريكسين 3 أهداف وهو ثاني هدافي الفريق خلف هاري كين بجانب أنه صنع 4 أهداف ويعد بكل المقاييس أحد الأوراق الخطيرة التي ينتظرها الجمهور في لقاء ليفربول وتوتنهام.

ويرى أحمد حسام ميدو، نجم توتنهام الأسبق، في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن هاري كين السلاح الأبرز والأخطر في هجوم توتنهام والموهبة التي ينتظر الجميع متابعتها، ولكن إريكسين أحد الأوراق السحرية التي يراهن عليها بوكتينيو.

وأضاف: “إريكسين يسرق الجميع في انطلاقاته خلف المدافعين، ويلعب بشكل رائع في الربط بين الوسط والهجوم بجانب تنظيم الهجمات على الأطراف”.

محمد صلاح

تألق محمد صلاح، نجم منتخب مصر، في أول مواسمه مع ليفربول وقدم بداية رائعة لموسمه من خلال تسجيل 8 أهداف في 13 مباراة ليصل إلى صدارة هدافي الفريق.

وصنع صلاح 3 أهداف وأثبت للجميع أنه صفقة رابحة وحجز مكانه في تشكيلة كلوب، كما أن المدرب الألماني يعتمد على سرعاته بشكل واضح خاصة أن صلاح يستطيع الاختراق من الجبهة اليمنى والوصول للمرمى من أقصر الطرق.

ويرى ميدو أن صلاح تطور كثيراً مع ليفربول ويعيش موسماً رائعاً، موضحاً أنه لاعب موهوب وسريع وأي مدرب يتمنى وجود لاعب بهذه القدرات في فريقه.

وأشار إلى أن خبرات صلاح التي اكتسبها في إيطاليا وأيضاً مع تشيلسي الإنجليزي لعبت دوراً في سرعة تأقلمه مع ليفربول وتحقيق ما يريد سريعاً بإثبات ذاته.

ديلي آلي

رغم أن ديلي آلي يقدم موسماً أقل بريقاً من الموسم الماضي إلا أنه يظل أحد مهندسي خط الوسط المميزين في توتنهام واللاعب القادر على نقل الهجمات بسرعة فائقة إلى نصف ملعب المنافسين.

وسجل ديلي آلي 3 أهداف هذا الموسم كما صنع هدفاً وقدم مستويات جيدة وربما يزداد تطوره ومستواه على مدار الموسم خاصة أنه لاعب سريع ويملك ميزة الاختراق من الخلف للأمام ويهدد دفاع ليفربول بقوة.

فيرمينو

ربما يبدو فيرمينو أقل بريقاً من الموسم الماضي أيضاً، ولكن الأرقام تؤكد أهمية الدور الذي يلعبه المهاجم البرازيلي مع قدوم محمد صلاح نجم منتخب مصر في المعادلة الهجومية للريدز مع المدرب الألماني يورغن كلوب.

وسجل فيرمينو 6 أهداف وصنع 4 أهداف وشكل ثنائياً متفاهماً مع محمد صلاح وأيضاً استمر في أدائه المتناغم مع السنغالي ساديو ماني وبالتالي مهمة دفاع توتنهام ستكون صعبة لإيقافه.