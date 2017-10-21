إنجاز أغويرو يفتح الطريق أمام فوز سهل لمانشستر سيتي ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي

تصدر مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه، عندما عادل سيرجيو أغويرو رقمًا قياسيًا في الفوز 3-صفر على بيرنلي باستاد الاتحاد، اليوم السبت.

ولم يكن سيتي في أفضل حالاته وشعر بيرنلي براحة في الدفاع في البداية، لكن المباراة تحولت بعد ركلة جزاء أغضبت الفريق الزائر، عندما تعرض برناردو سيلفا لإعاقة من نيك بوب حارس بيرنلي في الدقيقة 29.

When you're five points clear at the ???? of the @premierleague. pic.twitter.com/IbzDQoSuqo — Manchester City (@ManCity) October 21, 2017

ونفذ أغويرو ركلة الجزاء بنجاح، ليتساوى مع ايريك بروك برصيد 177 هدفًا في صدارة قائمة هدافي سيتي عبر العصور، ثم ضاعف نيكولاس أوتامندي النتيجة بضربة رأس في الدقيقة 73، قبل أن يختتم ليروي ساني الأهداف بتسديدة ذكية ليؤكد الانتصار وسط الأمطار في مانشستر.

ومع سقوط مانشستر يونايتد بشكل مفاجئ أمام هدرسفيلد تاون ارتفع الفارق في الصدارة لصالح سيتي إلى خمس نقاط، وبقي الفريق الوحيد الذي يخلو سجله من الهزائم. وظل بيرنلي في المركز السابع.