إنجاز أغويرو يفتح الطريق أمام فوز سهل لمانشستر سيتي ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي

تصدر مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه، عندما عادل سيرجيو أغويرو رقمًا قياسيًا في الفوز 3-صفر على بيرنلي باستاد الاتحاد، اليوم السبت.

ولم يكن سيتي في أفضل حالاته وشعر بيرنلي براحة في الدفاع في البداية، لكن المباراة تحولت بعد ركلة جزاء أغضبت الفريق الزائر، عندما تعرض برناردو سيلفا لإعاقة من نيك بوب حارس بيرنلي في الدقيقة 29.

When you're five points clear at the ???? of the @premierleague. pic.twitter.com/IbzDQoSuqo

— Manchester City (@ManCity) October 21, 2017