ريال مدريد يعرض إعادة بيل لتوتنهام ضمن صفقة كين

شهدت مأدبة الغداء التي سبقت مباراة ريال مدريد وتوتنهام وجمعت بين رئيسيْ الناديين بداية صفقة كبرى تنقل هاري كين من العاصمة لندن إلى العاصمة الإسبانية مدريد.

وذكرت صحيفة “تايمز” البريطانية أن كين البالغ من العمر 24 عامًا وسجل 112 هدفًا في البريميرليغ تم تقدير سعره بنحو 200 مليون يورو.

لكن عندما بدأت تفاصيل الاجتماع بين دانيال ليفي رئيس توتنهام وفلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي تبين أن النادي اللندني لن يبيع كين بأقل مما تم دفعه من قبل باريس سان جيرمان للحصول على خدمات نيمار من برشلونة أي 222 مليون يورو.

وكشف برنامج “ترانزستور” على محطة “أوندا سيرو” الإذاعية عن تفاصيل المناقشات، حيث سأل ريال مدريد رسميًا عن تكلفة الحصول على خدمات كين وجاء الرد أنه يساوي 200 مليون يورو، ومن المقرر أن يطرح ريال مدريد إمكانية إعادة غاريث بيل إلى توتنهام مقابل الحصول على خدمات هداف الفريق وكذلك بورخا مايورال الذي قيّمه ريال مدريد بنحو 30 مليون يورو.

وقالت مصادر صحفية إن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام حريص للغاية للتعاقد مع مايورال قبل أن يذهب إلى فولفسبورغ، وحاول مرة أخرى الصيف الماضي.

وسيسعد ريال مدريد كثيرًا برحيل بيل عن النادي الملكي خاصة في ظل تراجع مستواه وتكرار إصاباته، حيث ذكرت “أوندا سيرو” أن بيريز منح بيل موسمًا آخر في الفريق قبل النظر في رحيله إلى مانشستر يونايتد أو حتى تشيلسي وربما توتنهام ضمن صفقة كين.