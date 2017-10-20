ريال مدريد يلجأ إلى ورقة بنزيما للتعاقد مع هاري كين

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الجمعة، أن ريال مدريد عاقد العزم على التعاقد مع هاري كين، مهاجم توتنهام والمنتخب الإنجليزي، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وأوضحت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية أن ريال مدريد على استعداد لدفع 180 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع كين المتألق بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز يفضّل إدخال المهاجم الفرنسي كريم بنزيما للتقليل من القيمة المالية المدفوعة إلى 108 ملايين إسترليني فقط.

وسجل المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا، 110 أهداف، وصنع 18 في 174 مباراة من توتنهام، علمًا بأنه نال لقب هداف الدوري الإنجليزي الموسمين الماضيين، بعد أن سجل 29 هدفًا موسم 2016/2017، و25 هدفًا موسم 2015/2016.

وبدأت مسيرة هاري كين مع توتنهام العام 2011، لكنه أُعير أكثر من مرة لأندية: ليتون أورينت وميلوول، ونوريتش سيتي، وليستر سيتي، قبل أن تستقر به الحال موسم 2014/2015، إذ أصبح النجم الأول في الفريق.

ولفت كين الأنظار إليه مجددًا الثلاثاء الماضي، في مباراة ريال مدريد، وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو.

وقال اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا: “كريستيانو رونالدو مثلي الأعلى، وعقب المباراة ذهبت إليه وطلبت الحصول على قميصه، لقد كانت لحظة عظيمة بالنسبة لي، سأضع قميصه في إطار وأعلقه في بيتي”.

يشار إلى أن بنزيما مدّد عقده مع ريال مدريد حتى العام 2021، لكنه تعرض لانتقادات شديدة في الآونة الأخيرة بسبب إهداره العديد من الفرص السهلة.