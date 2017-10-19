حارس بنفيكا يكشف عما قاله له لوكاكو (فيديو)

قام لاعبو مانشستر يونايتد بدور ينم عن روح رياضية تجاه مايل سفيلار حارس مرمى بنفيكا الذي تسبب بخطأ فادح في فوز الفريق الإنجليزي.

وكان الحارس الشاب قد أصبح أصغر حارس يشارك في دوري الأبطال على الإطلاق، حيث حطم رقم إيكر كاسياس القياسي، ويعده الكثيرون أحد أبرز المواهب الشابة الواعدة على صعيد حراسة المرمى في أوروبا.

وبعد أن تمكن من إخراج الركنية التي لعبها راشفورد من أسفل عارضة مرماه، فقد كرر اللاعب الإنجليزي الدولي محاولته وتمكن من خداع الحارس بركلة حرة مباشرة متأرجحة تجاوزت خط المرمى.

تقنية خط المرمى تم استخدامها لتأكيد قرار الحكم وقد منح هذا الهدف غير التقليدي مانشستر يونايتد الفوز الثالث له على التوالي في المجموعة الأولى.

واستقطع لوكاكو جزءًا من وقته للتحدث إلى مواطنه البلجيكي وقام بمعانقة الحارس الشاب، كما قام كل من ديفيد دي خيا حارس المرمى وأندير هيريرا بالإعراب عن مساندتهم للحارس الشاب وقاما بتشجيعه عقب صافرة نهاية المباراة.

ونقل موقع مانشستر يونايتد على الإنترنت عن سفيلار قوله عقب المباراة: “لقد كان موقفًا رائعًا، لوكاكو قال إنني لا يتوجب عليّ أن أقلق، وأنني لو واصلت العمل، فسوف تكون الأمور على ما يرام”.

وعلّق جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد على الحارس الشاب قائلًا “إنه حارس مرمى صاحب قدرات كبيرة، ويتوجب على فريق بنفيكا أن يجهزوا حقيبة كبيرة، لأن أحد الأندية سوف يقوم بدفع مقابل مالي كبير من أجل ضمه بعد بضع سنوات”.