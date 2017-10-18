دوري أبطال أوروبا.. مانشستر يونايتد يقترب من الدور الثاني.. وبازل يسقط سيسكا موسكو في عقر داره (فيديو)

حافظ مانشستر يونايتد على العلامة الكاملة في المجموعة الأولى بالدور الأول لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وحقق انتصاره الثالث على التوالي في مجموعة بفوز ثمين 1 / صفر على مضيفه بنفيكا البرتغالي اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة والتي شهدت اليوم أيضا فوز بازل السويسري على مضيفه سيسكا موسكو 2 / صفر.

ورفع مانشستر رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة مقابل ست نقاط لبازل في المركز الثاني، وثلاث نقاط لسيسكا موسكو فيما يقبع بنفيكا في المركز الرابع الأخير بلا رصيد.

على استاد “النور” في العاصمة البرتغالية لشبونة، صمد بنفيكا أمام ضيفه مانشستر يونايتد حتى الدقيقة 64 ،التي شهدت هدف المباراة الوحيد بتوقيع ماركوس راشفورد.

دوري ابطال أوروبا | مانشستر يونايتد 1 × 0 بنفيكا | هدف اول مانشستر يونايتد HD حسابي الأساسي | @FAHADHD24_ pic.twitter.com/lsSttSEwLz — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١٨ أكتوبر، ٢٠١٧

وفي العاصمة الروسية موسكو، تغلب بازل على مضيفه سيسكا بهدفين نظيفين سجلهما تولانت تشاكا وديمتري أوبيرلين في الدقيقتين 29 و90 .

دوري ابطال أوروبا | بازل 1 × 0 سيسكا موسكو | هدف اول بازل HD حسابي الأساسي | @FAHADHD24_ pic.twitter.com/PbZfD6cqcc — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١٨ أكتوبر، ٢٠١٧