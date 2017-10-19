شاهد.. جيرو يسجل هدفًا مذهلًا لآرسنال (فيديو)

سجل المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو هدفًا مذهلًا لفريقه آرسنال الإنجليزي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي، اليوم الخميس.

وتبادل لاعبو آرسنال الكرة بشكل منظم بالقرب من منطقة عمليات سرفينا زفيزدا الصربي، لتصل الكرة عرضية إلى جيرو المركز بشكل جيد ويسدّد بشكل عكسي هدفًا مذهلًا نال إعجاب المشاهدين.

وانتهت المباراة على هدف جيرو ليرفع آرسنال رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة ويقارب بشكل كبير من دور الـ 32.

وهذا هو الهدف رقم 100 لجيرو مع الغانرز في 240 مباراة، علمًا بأنه انتقل إليه صيف العام 2012 قادمًا من مونبلييه.