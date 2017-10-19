آرسنال ولاتسيو وزينت يطرقون الأدوار الإقصائية في بطولة الدوري الأوروبي

عزز آرسنال الإنجليزي آماله في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، عقب تغلبه 1/0 على مضيفه ريد ستار الصربي في المجموعة الثامنة من بطولة الدوري الأوروبي، فيما واصل كولون الألماني ترنحه، إثر خسارته 1/0 أمام مضيفه باتي بوريسوف من بيلاروس.

وتصدر آرسنال المجموعة برصيد 9 نقاط، عقب فوزه في مبارياته الثلاث الأولى، بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه ريد ستار وباتي بوريسوف، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما ظل كولون قابعًا في المؤخرة بلا نقاط، لتتلاشى آماله بنسبة كبيرة في الصعود للدور القادم.

وفي المجموعة التاسعة، حقق سالزبورغ النمساوي فوزًا ثمينًا 2/0 على مضيفه قونيه سبور التركي، فيما فاز أولمبيك مارسيليا الفرنسي 2/1 على ضيفه فيتوريا غيمارايش البرتغالي.

وتربع سالزبورغ على الصدارة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه مارسيليا، فيما تجمد رصيد قونيه سبور عند 3 نقاط في المركز الثالث، وتذيل فيتوريا غيمارايش الترتيب بنقطة واحدة.

وفرض التعادل الإيجابي 2/2 نفسه على لقاء أوسترستوند السويدي وضيفه أتلتيك بلباو الإسباني في المجموعة العاشرة، التي شهدت أيضًا فوز زوريا لوهانسك الأوكراني 2/1 على ضيفه هيرتا برلين الألماني.

واحتفظ أوسترسوند بالصدارة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة واحدة أمام زوريا، صاحب المركز الثاني، فيما احتل أتلتيك بلباو المركز الثالث برصيد نقطتين، وظل هيرتا برلين في ذيل الترتيب بنقطة وحيدة.

وانفرد لاتسيو الإيطالي بصدارة المجموعة الحادية عشر، عقب فوزه المثير 3/1 على مضيفه نيس الفرنسي، فيما تعادل زولت فارجم البلجيكي 1/1 مع ضيفه فيتيسه آرنهيم الهولندي.

وارتفع رصيد لاتسيو إلى 9 نقاط في الصدارة، فيما تجمد رصيد نيس عند 6 نقاط في المركز الثاني، وظل فيتيسه وزولت فارجم في المركزين الثالث والرابع على التوالي برصيد نقطة واحدة.

وحافظ زينيت سان بطرسبرغ الروسي على العلامة الكاملة، بفوزه الثمين 3/1 على ضيفه روزنبورج النرويج في المجموعة الثانية عشر، التي شهدت أيضًا فوزًا كبيرًا لريال سوسييداد الإسباني على مضيفه فاردار المقدوني بسداسية نظيفة.

وظل زينيت على القمة برصيد 9 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه سوسييداد، فيما احتل رزونبورغ المركز الثالث بـ 3 نقاط، وبقي فاردار في المؤخرة بلا نقاط.

https://www.eremnews.com/sports/football/international/italy/1008284