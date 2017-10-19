هل يرفض لاعبو ليستر سيتي إقالة كريغ شكسبير.

قال مايكل أبليتون مدرب ليستر سيتي المؤقت إن لاعبي الفريق يشعرون بالألم بعد إقالة المدرب كريغ شكسبير لكن الأجواء العامة إيجابية قبل اللعب في ضيافة سوانزي سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غدٍ السبت.

وأُقيل شكسبير يوم الثلاثاء، بعد 4 أشهر من شغل المنصب بشكل دائم لكنه يرتبط بعلاقة مع اللاعبين منذ فترة أطول إذ عمل كمدرب بشكل مؤقت وكمساعد لكلاوديو رانييري، ومن قبل ذلك نايغل بيرسون.

وكان شكسبير البالغ من العمر 53 عامًا يحظى بشعبية بين اللاعبين وكان ضمن الجهاز الفني لرانييري الذي أحرز لقب الدوري الإنجليزي بشكل مفاجئ منذ عامين، لكن شكسبير دفع ثمن البداية السيئة للموسم والتراجع إلى المركز الثامن عشر.

وقال أبليتون خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: “أعتقد أن الشعور المبدئي كان التعجب، لكنني تحدثت إلى اللاعبين اليوم ولا يزال لديهم شعور بالألم”.

وأضاف:”لقد فقدوا مدربًا كانوا يحترمونه كثيرًا ويحبونه كشخص وليس فقط كمدير ومدرب، وأتمنى ألا يكون اللاعبون في حاجة إلى رفع معنوياتهم”.

وتابع:”تتحلّى التشكيلة بالإيجابية، وأنتظر من الفريق أن يأتي غدًا بتركيز كبير على ما ينبغي فعله يوم السبت”.

وحذّر “بول كليمنت” مدرب سوانزي سيتي، صاحب المركز الثالث عشر لكنه يتقدم بنقطتين فقط على ليستر سيتي، لاعبيه من مواجهة فريق جريح يبحث عن التعويض.

وقال كليمنت: “كيف سيكون ردّ فعلهم على ما حدث؟ يجب أن نكون مستعدين لانتفاضة محتملة أو ارتفاع في المستوى.. ويجب أن نتوقع ردّ فعل، والمنافس يتحلّى بالاحترافية ويريد الفوز بغض النظر عمن يتولّى المهمة، وأنا متأكد من ذلك”.

ويغيب “ويلفريد بوني” مهاجم سوانزي بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، لكن من المتوقع أن يعود للمران بعد أيام قليلة، بينما يستطيع ريناتو سانشيز المشاركة بعد غيابه عن الفوز 2/0 على هدرسفيلد في الجولة الماضية.

ويغيب ليروي فير لاعب وسط سوانزي عن المباراة بعدما حصل على البطاقة الصفراء الخامسة له في الموسم الجاري.