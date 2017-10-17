تقارير.. ليستر سيتي يُقيل مدربه شكسبير

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن ليستر سيتي استغنى عن خدمات المدرب كريغ شكسبير، اليوم الثلاثاء، بعد أربعة أشهر من تثبيته في منصبه بالنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتولى شكسبير المسؤولية مؤقتًا في فبراير/ شباط الماضي، بعد إقالة كلاوديو رانييري، الذي قاد ليستر للتتويج بلقب الدوري بموسم 2015-2016 ، عندما كان مهددًا بالهبوط.

وأبعد شكسبير (53 عامًا) ليستر عن الخطر وقاده لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا وخسر بصعوبة أمام أتليتيكو مدريد.

وفاز ليستر مرة واحدة في ثماني مباريات بالدوري هذا الموسم ليقبع في المركز 18.

وكانت المباراة الأخيرة لشكسبير في التعادل 1-1 مع وست بروميتش ألبيون بالدوري، أمس الإثنين.