إدارة إيفرتون تدعم رونالد كومان رغم البداية المتعثرة

قال رونالد كومان مدرب إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه يحظى بدعم كامل من إدارة الفريق رغم البداية المتعثرة في الموسم الجاري.

ويحتل ايفرتون، الذي أنفق ما يزيد على 100 مليون جنيه إسترليني لشراء لاعبين والذي أنهى الموسم الماضي في المركز السابع في الترتيب، المركز السادس عشر، بفوزين فقط في 8 مباريات كما أنه لم يحقق الفوز في مجموعته في الدوري الأوروبي.

ويرى كومان أنه لا يوجد سبب للقلق حول مستقبله مع الفريق بعد أن تحدث مع فرهاد موشيري صاحب حصة الأغلبية في أسهم النادي ورئيس النادي بيل كينرايت في مركز تدريب الفريق.

وقال كومان: “الجميع في كرة القدم يعرفون أنها شيء جميل ولكن أيضًا في كرة القدم الأمر يتعلق في النهاية بالنتائج. حتى الآن أحظى بدعم كامل وشامل من جانب إدارة النادي”.

وأكد مايكل كين مدافع الفريق ما قاله كومان وحث الفريق على تكرار الصورة المذهلة التي ظهر عليها خلال المباريات التي استضافها على أرضه في الموسم الماضي حين خسر مرتين فقط في 19 مباراة لعبها في غوديسون بارك.

وقال: “علينا خلق الفرص وإبقاء الفرق المنافسة تحت الضغط الدائم. لم نفعل هذا بالشكل الكافي خلال الموسم الحالي في غوديسون بارك لكن المشجعين يستحقون أن يشاهدوا هذا وسوف نمنحهم ما يريدون”.

ويستضيف إيفرتون فريق أوليمبيك ليون الفرنسي في وقت لاحق اليوم الخميس في الدوري الأوروبي، بينما يواجه آرسنال صاحب المركز السادس في الدوري الانجليزي الأحد القادم.