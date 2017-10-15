واين روني ينقذ إيفرتون من الخسارة في الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

أفلت فريق إيفرتون من هزيمة محققة على ملعب مضيفه برايتون وتعادل معه 1/1، اليوم الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم برايتون بهدف عن طريق لاعبه الفرنسي، أنتوني كونكارت، قبل 8 دقائق من النهاية.

ولكن قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة، حصل إيفرتون على ضربة جزاء ترجمها واين روني إلى هدف التعادل للفريق الضيف.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع برايتون رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع عشر، بفارق الأهداف أمام إيفرتون صاحب المركز السادس عشر.

وهذا الهدف الثالث لروني (31 عامًا) في الدوري الإنجليزي منذ عودته لإيفرتون، عقب 13 موسمًا مع مانشستر يونايتد، أصبح خلالها الهداف التاريخي للشياطين الحمر.