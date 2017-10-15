هل ينهي جوزيه مورينيو مسيرته التدريبية في مانشستر يونايتد؟.. المدرب الاستثنائي يجيب

قال البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، إنه لا يستبعد مغادرة الفريق الإنجليزي لخوض تحد جديد في المستقبل، فاتحا الباب أمام باريس سان جيرمان الفرنسي الذي قدم له سابقا عدة عروض منذ 2011 لكنه رفضها جميعا.

وقال المدرب البرتغالي في برنامج تلفزيوني فرنسي “تيلي فوت”: “أنا مدرب لدي مخاوف، وأيضا الحماس والرغبة للقيام بأشياء جديدة، ولا أعتقد بل متأكد أنني لن أنهي مسيرتي كمدرب هنا في مانشستر يونايتد”.

Mourinho: 'I'm sure I will not finish my career here (at Man United)' ???????????? (via @telefoot_TF1) pic.twitter.com/UVvAVfWG65 — 101 Great Goals (@101greatgoals) October 15, 2017

وتحدث المدرب البرتغالي عن باريس سان جيرمان، الذي حاول التعاقد معه عدة مرات وفتح الباب أمامه للمستقبل، مشددا أن “النادي الفرنسي يملك أشياء مميزة، الجودة والشباب إنه رائع”.

وأشاد مورينيو بالثنائي الفرنسي كليان مبابي والبرازيلي نيمار داسيلفا، لاعبي الفريق الباريسي.

وسبق للمدرب البرتغالي الشهير الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين والدوري الأوروبي مرتين أن عبّر عن رغبته في تدريب منتخب بلاده البرتغال في المستقبل.