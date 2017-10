هل ينهي جوزيه مورينيو مسيرته التدريبية في مانشستر يونايتد؟.. المدرب الاستثنائي يجيب

قال البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، إنه لا يستبعد مغادرة الفريق الإنجليزي لخوض تحد جديد في المستقبل، فاتحا الباب أمام باريس سان جيرمان الفرنسي الذي قدم له سابقا عدة عروض منذ 2011 لكنه رفضها جميعا.

وقال المدرب البرتغالي في برنامج تلفزيوني فرنسي “تيلي فوت”: “أنا مدرب لدي مخاوف، وأيضا الحماس والرغبة للقيام بأشياء جديدة، ولا أعتقد بل متأكد أنني لن أنهي مسيرتي كمدرب هنا في مانشستر يونايتد”.

Mourinho: 'I'm sure I will not finish my career here (at Man United)' ???????????? (via @telefoot_TF1) pic.twitter.com/UVvAVfWG65

