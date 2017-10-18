سانشيز يتجاهل مصافحة فينغر (فيديو)

تجاهل أليكسيس سانشيز، مهاجم آرسنال الإنجليزي، مصافحة مدربه ارسين فينغر قبل تدريب، يوم الأربعاء، عندما دخل المهاجم التشيلي ملعب التدريب، بينما كان المدرب الفرنسي يستقبل كل اللاعبين.

وأظهرت لقطات الفيديو سانشيز وهو يدخل مع زميله ماتشو مونريال للملعب للتدريب، قبل مواجهة رد ستار بلغراد الصربي في الدوري الأوروبي، يوم الخميس، لكن مونريال صافح مدربه الذي حاول الاقتراب من سانشيز ومصافحته، لكن الأخير انحنى بنفسه بعيدًا عن مدربه المخضرم.

ومد فينغر يده لمصافحة مسعود أوزيل الذي كان يصاحب سانشيز للملعب في البداية، ثم صافح مونريال الذي اتجه نحوه، بينما ابتعد سانشيز في الاتجاه المعاكس.

ونظر فينغر إلى مهاجمه التشيلي، لكن الأخير نظر برأسه إلى أسفل ويبدو أنه تعمد تجاهل مدربه المخضرم.

ويبدو أن سانشيز لا ينوي البقاء في آرسنال بعد رفض تجديد عقده مع النادي وسيرحل في يناير/ كانون الثاني المقبل إلى مانشستر سيتي أو باريس سان جيرمان، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

ويتشابه موقف أوزيل مع سانشيز، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم، ورفض تجديد عقده الحالي مع النادي اللندني، وقد يرحل أيضًا بنهاية الموسم أو في يناير المقبل.