دون أي تدخل من الشرطة.. مشجع غاضب يقتحم الملعب ويوبخ اللاعبين (فيديو)

اقتحم مشجع غاضب لفريق كوفنتري سيتي ملعب فريقه دون أي تدخل أمني لتوبيخ لاعبي فريقه خلال الخسارة بهدف نظيف أمام فورست غرين روفرز، ضمن دوري الدرجة الرابعة في إنجلترا.

والمثير في الأمر أنه تم السماح للمشجع بالنزول للملعب بسهولة والصراخ في وجه اللاعبين وتوبيخهم بشكل مثير للاستغراب وظل في الملعب نحو 30 ثانية دون أي تدخل من الشرطة أو المنظمين.

لكن النادي فتح تحقيقا على الفور في أسباب السماح لهذا المشجع باقتحام الملعب الذي ركض خلف الكرة فور نزوله المستطيل الأخضر.

واضطر مايكل دويل قائد كوفنتري سيتي لدفعه خارج الملعب قبل استئناف المباراة، ومن ثم العودة لمقعده في المدرجات دون أي مضايقات من الشرطة والمشرفين على أمن الاستاد.

واقتحام الملعب يعد جريمة جنائية في بريطانيا تستوجب الغرامة ومنع المشجع من دخول ملاعب كرة القدم مدى الحياة.

وأصدر النادي بيانا جاء فيه “بعد اقتحام أحد المشجعين الملعب في مباراة أمس الثلاثاء أمام فورست غرين روفرز، سيفتح نادي كوفنتري سيتي لكرة القدم تحقيقا في الحادث مع فريق سلامة وتأمين الملعب واستعراض الإجراءات القائمة خلال أيام المباريات”.

وأبدت جماهير كوفنتري سيتي غضبها خلال المباراة نظرا لأن هذه الخسارة الثانية للفريق على ملعبه هذا الموسم.