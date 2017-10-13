بسبب حركة غير لائقة.. مطالبات بعقوبة مشددة تجاه مشجعين لنادي الاتحاد السعودي (صورة)

تسبب تداول صورة لاثنين من جماهير نادي الاتحاد السعودي في هجوم جماهيري عنيف عليهما ومطالبات بتوقيع عقوبات مغلظة بحقهما، بعد ظهورهما وهما يشيران بإشارات غير لائقة .

وطالبت الجماهير هيئة الرياضة بمواصلة الضرب بيدٍ من حديد للحفاظ على القيم السعودية، ومحاسبة مثل هؤلاء حتى يكونوا عبرة للبقية.

وانتهت المباراة التي جمعت الاتحاد بأحد في الجولة السادسة من الدوري السعودي بتعادل الفريقين إيجابياً بهدفين لكل فريق.

وحمّلت الجماهير، لاعبي الاتحاد مسؤولية التعادل مع أحد بسبب عدم وجود أي روح أو حماسة لديهم للدفاع عن ألوان العميد .

‎وفي نفس السياق طالب تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة مساء اليوم الجمعة، بالتحقيق في مخالفة عدد من الجماهير الحاضرة في مباراتي الفتح والقادسية والاتحاد وأحد، للقرار الصادر القاضي بمنع الزي غير اللائق للملاعب.

‎وأعلن الحساب الرسمي لهيئة الرياضة في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن ذلك حيث قال :”معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة يوجه بالتحقيق في مخالفة عدد من جماهير مباراتي الفتح والقادسية والاتحاد وأحد القرار الخاص بالدخول بالزي اللائق”.

وكان تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة وجه يوم 9 أكتوبر الجاري، مسؤولي الملاعب والصالات الرياضية والقائمين على تنظيم مباريات كرة القدم، بمنع الدخول للمنشآت الرياضية أو المباريات لمن لا يلتزم بالزي المناسب أو اللائق.