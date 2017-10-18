الشرطة تبحث عن مشجع لتشيلسي ألقى زجاجة على حكمة (صور)

فتحت الشرطة تحقيقا بعد إلقاء أحد مشجعي تشيلسي الإنجليزي بزجاجة في اتجاه سيان ماسي-إليس مساعد الحكم خلال مباراة الفريق اللندني أمام كريستال بالاس في البريميرليغ، يوم السبت الماضي.

وكانت المرأة البالغ عمرها 31 عاما تراقب الخط القريب من جماهير تشيلسي في ملعب كريستال عندما وقعت الحادثة في الشوط الثاني من خسارة حامل اللقب بهدفين مقابل هدف، حيث كانت قريبة من الراية الركنية لحظة إلقاء الزجاجة التي أخطأتها ولم تصيبها بأذى.

وبدأت شرطة متروبوليتان في فحص كاميرات المراقبة الخاصة بمدرجات استاد كريستال بالاس للتعرف على الجاني الذي ألقى بالزجاجة من جماهير تشيلسي.

وقال متحدث باسم الشرطة: “خلال الشوط الثاني تم إلقاء زجاجة بلاستيكية باتجاه الملعب من المدرج الخاص بجماهير الفريق الضيف. لم يصب أحد بأذى جراء هذه الزجاجة وتم مشاهدة كاميرات المراقبة المغلقة بالملعب والتحقيقات مستمرة لمعرفة الجاني”.

وحصلت ماسي-إليس على تكريم خاص بفضل تميزها في اللعبة، وقد أثارت الكثير من الجدل بسبب تعرضها للتمييز الجنسي، وتسببت في إقالة أندي غراي وريتشارد كيز من منصبيهما في شبكة “سكاي سبورتس” في العام 2011 بسبب هذا الأمر.