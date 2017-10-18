مباراة تشيلسي وروما.. اختبار تصحيح الأوضاع أم ضربة جديدة لـ”كونتي”؟

يخوض فريق تشيلسي الإنجليزي مهمة صعبة على ملعبه أمام ضيفه روما الإيطالي ،مساء الأربعاء، في الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا.

ويبحث تشيلسي عن تعزيز صدارته للمجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين في مواجهة روما صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط، والذي يأمل استغلال النتائج السلبية مؤخرًا للبلوز.

ويبقى لقاء روما بمثابة اختبار جديد لتصحيح الأوضاع لفريق تشيلسي ،أم ضربة جديدة للمدرب الإيطالي أنتونيو كونتي المدير الفني للبلوز؟ هذا ما ترصده “إرم نيوز” في التقرير التالي:

سقوط تشيلسي

تلقت جماهير تشيلسي صدمة قوية في الدوري الإنجليزي بعد الهزيمة في آخر لقاءين بالبريميرليغ أمام مانشستر سيتي وكريستال بالاس.

وتلقى تشيلسي في آخر 180 دقيقة بالدوري 3 أهداف ، ما يعكس التراجع الكبير في أداء البلوز خلال الفترة الأخيرة.

تصحيح الأوضاع

يأمل تشيلسي تصحيح الأوضاع سريعًا، وتحقيق الفوز من أجل حصد العلامة الكاملة بالمجموعة ،والاقتراب من التأهل إلى دور الستة عشر.

وقال كونتي قبل اللقاء: “ليس من السهل أن تفقد لاعبين مثل موراتا وكانتي ،والآن هناك موسيس، عندما تكون لديك 3 إصابات من هذا النوع ،فإن الأمر يكون صعبًا”.

وتابع: “يجب علينا أن نقاتل للتغلب على ذلك، ونبذل قصارى جهودنا، لدينا بعض اللاعبين ليسوا معتادين على لعب 3 مبارايات ،خلال أسبوع واحد ،وعودة موراتا ستزيد قوتنا”.

عودة موراتا

يستعيد فريق تشيلسي خدمات نجمه الإسباني ألفارو موراتا المهاجم المميز ،الذي تعرض للإصابة مؤخرًا.

ويسعى تشيلسي للاستفادة من عودة موراتا ،الذي سبق له أن واجه روما لفترات طويلة مع يوفنتوس ،حين كان معارًا للبيانكونيري.

ويراهن البلوز أيضًا على قدرات البرازيلي ويليان والإسبان بيدرو وموراتا وازابيلكويتا وماركوس ألونسو.

وأكد محمد شوقي، لاعب ميدلسبره الإنجليزي الأسبق لـ”إرم نيوز” أن كونتي يتراجع في بدايات الموسم ،ولكنه ينتفض بشكل كبير والدليل على ذلك انتفاضته بعد هزيمته أمام آرسنال بثلاثية في الموسم الماضي”.

وأضاف: ” تشيلسي فريق كبير ،ومنظم ،ولديه طموح في دوري أبطال أوروبا ،وأتوقع أن يقدم مباراة قوية أمام روما”.

أسلحة روما

يعتمد روما بقيادة مديره الفني دي فرانسيسكو على الأسلحة الخاصة بالفريق ،وهم الثلاثي دانييل دي روسي وستروتمان وناينغولان ،خاصة أن اللاعبين الثلاثة لديهم قدرات متميزة في غلق المساحات وبناء الهجمات.

ويراهن روما على هدافه البوسني إدين دجيكو بجانب ستيفان الشعراوي المهاجم المميز ،ما يجعل هجوم الجيلاروسي قويًا ،ولديه أنياب تهدد فريق تشيلسي في المرحلة المقبلة.