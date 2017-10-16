تعادل ليستر سيتي يبقيه ضمن فرق مؤخرة ترتيب الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

أفلت فريق ليستر سيتي من فخ الهزيمة أمام ضيفه وست بروميتش ألبيون وتعادل معه 1/1، اليوم الإثنين، في ختام المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم تقدم لاعب الوسط البلجيكي ناصر الشاذلي بهدف لوست بروميتش في الدقيقة 63 من ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء نفذها بشكل رائع في شباك الحارس كاسبر شمايكل.

ولكن قبل 10 دقائق من النهاية أدرك الجزائري الدولي رياض محرز التعادل لليستر سيتي، بعدما تلقى تمريرة من رأس مواطنه إسلام سليماني ليستلم الكرة بشكل رائع ويراوغ الدفاع ثم يسدد في الشباك.

وظل ليستر سيتي في المركز الثالث من القاع برصيد 6 نقاط مقابل 10 نقاط لوست بروميتش في المركز العاشر.

يشار إلى أن ليستر سيتي هو بطل الموسم قبل الماضي، 2015/2016.