إصابة موزيس تزيد من متاعب كونتي في تشيلسي

تفاقمت أزمة تشيلسي مع الإصابات بإعلان غياب النيجيري فيكتور موزيس عن الملاعب لمدة شهر على الأقل عقب إصابته خلال الخسارة بهدفين مقابل هدف أمام كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي، يوم السبت الماضي.

وموزيس ثالث نجوم تشيلسي الذي يتعرض للإصابة خلال الأيام القليلة الماضية، لتزداد مشاكل أنطونيو كونتي، المدير الفني للبلوز، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي المزدحم بالمباريات بالنسبة لحامل لقب البريميرليغ.

ويتردد أنه مع أي خسارة جديدة لتشيلسي قد يجد كونتي نفسه بعيدا عن ستامفورد بريديج، رغم أنه لا يتحمل مسؤولية إصابة لاعبيه.

وتعرض تشيلسي لخسارته الثانية على التوالي يوم السبت، والثالثة في ثماني مباريات في البريميرليغ، والأهم من ذلك أن موزيس انضم إلى المهاجم الرئيسي ألفارو موراتا ولاعب الوسط الرئيسي نغولو كانتي في قائمة المصابين، حيث يعاني الثلاثة من مشاكل في عضلات الفخذ.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية، أن إصابة موزيس ستبعده عن الملاعب نحو 6 أسابيع ستشهد عدة مباريات في بطولات الدوري، ودوري أبطال أوروبا وكأس كاراباو.

لكن من الجيد أن موراتا قد يشارك في مباراة روما في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، في ستامفورد بريدج في الوقت الذي يعاني منه الفريق الإيطالي من أزمة إصابات أيضا.

ويعاني روما من غياب كوستاس مانولاس وستيفان الشعراوي وباتريك تشيك وكيفن ستروتمان وغريغوار ديفريل وإيمرسون بالميري.