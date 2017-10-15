دروغبا يسجل هدفًا رائعًا ضاعف حسرة جماهير تشيلسي (فيديو)

استحضر ديدييه دروغبا مهاجم كوت ديفوار وتشيلسي السابق قدراته الفنية الفائقة في تسجيل الأهداف وراوغ أكثر من لاعب داخل منطقة الجزاء فضلا عن الحارس قبل أن يسجل في الشباك رغم بلوغه 39 عاما.

وتجاوز قائد كوت ديفوار السابق أربعة لاعبين قبل أن يهز الشباك لفريقه فينيكس ريسينغ في انتصاره بأربعة أهداف مقابل هدفين على منافسه بورتلاند تيمبرس بدوري الدرجة الثانية الأمريكي.



ويعاني الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني الحالي لتشيلسي من أزمة في هجوم الفريق كان حلها الوحيد هو دروغبا ولكن حينما كان في قمة تألقها قبل عشر سنوات.

وتلقى تشيلسي حامل لقب البريميرليغ الخسارة الثانية على التوالي عندما خسر على ملعب كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف في غياب المصاب ألفارو موراتا.

وعقب انتشار هدف دروغبا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبرت جماهير البلوز عن غضبها من الفريق ومهاجميه، حيث قال أحدهم إن مهاجم غلطة سراي التركي السابق “لا يزال أفضل” ممن ميشيل باتشواي المهاجم الحالي في الفريق الذي يقاتل من أجل الحصول على مكان في التشكيلة في ظل غياب موراتا.

وسجل دروغبا 104 أهداف في البريميرليغ مع تشيلسي أشهرها هدف التعادل في مرمى بايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا 2012 التي حسمها الفريق الإنجليزي بركلات الترجيح.