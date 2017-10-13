إيمري كان يتوقع عودة التألق إلى ليفربول أمام مانشستر يونايتد

قال إيمري الذي كان لاعب خط وسط ليفربول إنه يتعين على فريقه تقديم أداء متميز ومتكامل والسيطرة على اللعب إلى جانب إنهاء الهجمات بصورة دقيقة إذا أراد تحقيق الفوز في ملعبه أنفيلد على ضيفه مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

ويدخل ليفربول بقيادة مدربه يورغن كلوب المباراة محتلاً المركز السابع بـ 3 انتصارات في 7 مباريات، بينما يحتل منافسه القوي المركز الثاني في جدول الترتيب متأخرًا عن المتصدر مانشستر سيتي بفارق هدف واحد بعد أن فاز في 6 مباريات وتعادل مرة واحدة.

ونتيجة ضعف الدفاع والإخفاق في ترجمة الفرص إلى أهداف تراجع ليفربول، لكن تشان يتوقع أن يرتقي الفريق إلى مستوى المباراة ويستعيد بعض قوته وتميزه من أجل تحقيق الفوز في أول مواجهة يخوضها على أرضه منذ منتصف سبتمبر الماضي.

وقال تشان لموقع ليفربول على الإنترنت: “ستكون مباراة صعبة للغاية، لأن مانشستر يونايتد ظهر حتى الآن بصورة ممتازة خلال الموسم الحالي، لكن فريقنا قوي أيضًا ونحن نتطلع بالفعل إلى هذه المباراة”.

وأضاف:”يجب أن نكون أقوياء خلال الالتحامات، وأن نحاول السيطرة على المباراة وتسجيل أهداف عندما تتاح لنا أي فرص، وسنرى ماذا سيكون عليه الحال، وعندما نلعب على أرضنا في انفيلد دائمًا ما تكون مناسبة خاصة، وتزداد الخصوصية عندما نواجه مانشستر يونايتد، ونحن متحمسون للغاية ونتطلع إلى هذه المباراة وإلى اللعب على أنفيلد مرة أخرى”.

ونتيجة الفشل في إنهاء الهجمات بصورة ناجحة حقق ليفربول فوزًا وحيدًا في آخر 7 مباريات في كل المسابقات، ويرى تشان أن النتائج الإيجابية لن تتحقق إلا من خلال تحسين القدرة التهديفية للفريق.

وقال تشان: “لم تكن الأسابيع القليلة التي سبقت الفترة الدولية أفضل أيامنا لأننا لم نحقق النتائج المرجوة، لكنها أيضًا لم تكن بهذا السوء، فقد لعبنا بشكل جيد، وكنا مسيطرين على الملعب في معظم المباريات التي خضناها، لكننا لم ننجح في ترجمة هذه السيطرة إلى أهداف”.

وتعادل الفريقان في مباراتي الذهاب والإياب في الدوري في الموسم الماضي، ويخوض الفريقان مباراة يوم غد في غياب بعض اللاعبين الأساسيين، حيث يغيب عن مانشستر يونايتد لاعبا الوسط المصابان بول بوغبا، ومروان فيلايني، بينما يفقد ليفربول جهود مهاجمه ساديو ماني الذي أصيب خلال مشاركته مع المنتخب السنغالي