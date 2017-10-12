مورينيو يواجه أصعب اختبار مع مانشستر يونايتد هذا الموسم

سيخوض جوزيه مورينيو الذي لم يخسر هذا الموسم مع مانشستر يونايتد أقوى اختبار حتى الآن في رحلته للتتويج بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم عندما يحل ضيفا على ليفربول في استاد أنفيلد في زيارة تحظى دائما بإثارة كبيرة.

ويحتل يونايتد المركز الثاني برصيد 19 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن جاره المتصدر مانشستر سيتي.

لكن فريق المدرب مورينيو لم يواجه حتى الآن أي فريق من الخمسة الأوائل في جدول الموسم الماضي.

وفاز يونايتد ست مرات في سبع مباريات وأحرز 21 هدفا بينما اهتزت شباكه مرتين مما رفع سقف التوقعات في أولد ترافورد.

وسيزور توتنهام استاد أولد ترافورد يوم 28 من الشهر الجاري وبعدها بأسبوع يحل يونايتد ضيفا على تشيلسي حامل اللقب وفريق مورينيو السابق في ستامفورد بريدج.

وتظل الأجواء حماسية في القمة بين يونايتد وليفربول رغم قلة اللاعبين المحليين في الفريقين.

وقال جاري نيفيل قائد يونايتد السابق لمحطة سكاي سبورتس إن “اللعب في أنفيلد يمثل اختبارا ذهنيا وبدنيا ويشهد ندية كبيرة”.

وأضاف أنه “بالطبع انخفض عدد المواهب المحلية لكن الأجواء ستكون رائعة دائما وهذه مباراة لا نريد خسارتها”.

وستتركز الأضواء على المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو القادم إلى يونايتد هذا الموسم مقابل 75 مليون جنيه إسترليني (98 مليون دولار) والذي يقضي فترة رائعة وسجل 12 هدفا في 13 مباراة مع الفريق ومنتخب بلاده.

وانضم لوكاكو إلى يونايتد من إيفرتون وحقق نجاحا سريعا لكن لا تزال الشكوك تحوم حول تأثيره أمام منافسين أقوياء.

وبينما يسعى لوكاكو لإثبات أصالة معدنه يتوق ليفربول لضبط أوضاعه بعد بداية مهتزة.

وجمع فريق المدرب يورغن كلوب خمس نقاط فقط من آخر أربع مباريات ليصبح على بعد سبع نقاط من ثنائي مانشستر.

وستكون قدرات ليفربول الرائعة في الهجوم، رغم غياب المصاب ساديو ماني لنحو ستة أسابيع، تحت الاختبار أمام دفاع يونايتد الذي بدا صلبا هذا الموسم.

ويتوقع كيني دالجليش مهاجم ومدرب ليفربول السابق تأمين مورينيو للدفاع واللعب بحذر كما حدث في التعادل 1-1 في أنفيلد الموسم الماضي.

وقال دالجليش إنه “في العام الماضي عندما جاء يونايتد إلى ليفربول وضع مورينيو الحافلة أمام المرمى، لم تكن حافلة واحدة بل وضع حافلتين من طابقين أمام المرمى”.

وأضاف أنني “أعتقد أن يونايتد سيأتي بحذر دفاعي وجوزيه سيحاول فرض الضغط على ليفربول لكن الضغط يكون واقعا على الجميع في مباراة بهذا الحجم”.