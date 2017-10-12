برشلونة ومانشستر يونايتد يتجهان لإبرام صفقة تبادلية

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الخميس، أن مانشستر يونايتد وبرشلونة الإسباني، قد يبرمان صفقة تبادلية خلال سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

وأفادت صحيفة “ذا صن” أن مانشستر يونايتد يريد التعاقد مع لاعب خط الوسط، الكرواتي إيفان راكيتيتش، مقابل التخلي عن أنطونيو مارسيال لصالح برشلونة.

وارتبط راكيتيتش بمانشستر يونايتد أكثر من مرة، لكن الفريق الكتالوني يرفض الاستغناء عنه.

وضربت الإصابات مانشستر يونايتد، ليخسر جهود بول بوغبا ومروان فيلايني، وهو ما يدفعه للبحث عن بدلائل.

في حين أشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يبحث عن تعزيز خط هجومه، بعد بيع نيمار، وتراجع مستوى لويس سواريز.

وانضم راكيتيتش إلى برشلونة صيف العام 2014، قادمًا من إشبيلية، بينما انتقل مارسيال إلى مانشستر يونايتد صيف العام 2015 قادمًا من موناكو.

وسجل مارسيال 30 هدفًا وصنع 23 في 100 مباراة مع مانشستر يونايتد، في المقابل سجل راكيتتش 26 هدفًا وصنع 25 في 170 مباراة مع برشلونة.