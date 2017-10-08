فيلايني يتعرض لإصابة في الركبة قبل مواجهة ليفربول

ازدادت متاعب خط وسط مانشستر يونايتد بعدما أصيب البلجيكي المتألق مروان فيلايني في ركبته خلال اللعب مع بلاده وربما يغيب فترة طويلة.

وساهم فيلايني بشكل مؤثر في البداية القوية ليونايتد للموسم، لكنه استمر 29 دقيقة فقط قبل أن يخرج مصابا من مباراة بلجيكا أمام البوسنة في تصفيات كأس العالم بعدما وقف على ركبته بشكل غير صحيح.

ورغم أن اللاعب البالغ عمره 29 عاما غادر الملعب دون استخدام عكازين، في لقاء انتهى بفوز بلجيكا 4-3، فإن مدربه روبرتو مارتينيز أثار القلق بشأن حالته.

وقال مارتينيز للصحفيين: “نحن كلنا نشعر بالقلق بشأن فيلايني.. نخشى أن يكون تعرض لإصابة في أربطة الركبة”.

وأعلن الاتحاد البلجيكي أن فيلايني سيخضع لفحوص، اليوم الأحد.

وقال الاتحاد البلجيكي: “يستحق الأمر الشعور بالقلق من النظرة الأولى.. أربطة الركبة اليسرى”.

وتحدث أخيرًا جوزيه مورينيو، مدرب يونايتد، عن مخاوفه بشأن التأثر بشكل سلبي بفترة التوقف الدولية وذلك قبل خوض مباراة قمة أمام ليفربول في أنفيلد.

وتعرض لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا، صاحب أغلى صفقة انضمام ليونايتد، لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية في لقاء يونايتد أمام بازل في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي وربما يستمر غيابه طويلا.

وتحوم شكوك كبيرة حول إمكانية مشاركة لاعب وسط آخر هو مايكل كاريك، الذي شارك في مباراة واحدة هذا الموسم، أمام ليفربول.

وبعد حصد 19 نقطة من سبع مباريات بالدوري يحتل يونايتد المركز الثاني بفارق الأهداف عن جاره مانشستر سيتي، المتصدر.