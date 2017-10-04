مانشستر يونايتد يمنع بوغبا من لعب كرة السلة

منع الجهاز الطبي لمانشستر يونايتد لاعب الوسط المصاب بول بوغبا من ممارسة كرة السلة حتى لا يتعرض للمزيد من الإصابات في عضلات الفخذ الخلفية.

ويخشى مسؤولو يونايتد متصدر الدوري الإنجليزي مناصفة مع غريمه المحلي مانشستر سيتي تفاقم إصابة بوغبا في عضلات الفخذ الخلفية جراء ممارسة كرة السلة التي يهواها خاصة وأنه يقضي إجازة حاليا في الولايات المتحدة التي تشتهر بهذه اللعبة.

ومن الممكن أن يتعرض بوغبا البالغ عمره 24 عامًا لإجهاد في ركبتيه والكاحلين جراء لعب كرة السلة خاصة وأن هذه اللعبة تعتمد بشكل كبير على تحركات الجزء السفلي من الجسم.

ويعتقد أن عادة بوغبا وضع كرة السلة من أعلى الشبكة (دانك) كانت وراء إصابته الخطيرة في عضلات الفخذ الخلفية والتي ستبعده في الدولي الفرنسي عن الملاعب حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويهوى لاعب وسط يوفنتوس السابق كرة السلة خاصة دوري السلة الأمريكي للمحترفين NBA وله صداقات مع عدد من نجوم اللعبة في أمريكا.

يأتي ذلك في الوقت الذي ثبت فيه شفاء روميلو لوكاكو، حيث أصدر الاتحاد البلجيكي بيانًا جاء فيه “خضع روميلو لوكاكو لفحص بالرنين المغنطيسي ولم يتم تشخيص أي كسر أو أضرار بالعظم. وسيتدرب بشكل منفرد خلال الأيام المقبلة. من السابق لأوانه تحديد مدى مشاركته في مباراتي البوسنة أو قبرص في تصفيات كأس العالم”.