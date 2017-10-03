صدمة في مانشستر سيتي بعد إعلان فترة غياب أغويرو

أعلن طبيب مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز أن المهاجم سيرغيو أغويرو قد يغيب عن الملاعب لمدة ستة أسابيع بسبب الحادث الذي تعرض له في أمستردام وتسبب بكسر أحد أضلاعه.

وتعرّض المهاجم الأرجنتيني لكسر في أحد أضلاعه جراء حادث سيارة في العاصمة الهولندية الأسبوع الماضي حينما كان عائدًا من حضور حفلة، حيث كان يستقل سيارة أجرة اصطدمت بعمود إنارة عند أحد المنعطفات.

وأشارت التقارير الأولية لأطباء مانشستر سيتي إلى أن “أغويرو” يمكن أن يعود للمشاركة في غضون أسبوعين أو أربعة، حيث كان هناك أمل في إمكانية مشاركته أمام ستوك سيتي بعد فترة التوقف الدولية الحالية، لكن دوناتو فيلاني طبيب منتخب الأرجنتين مقتنع أن الأمر سيستغرق وقتًا أطول.

وسيغيب “أغويرو” عن مباراتين مهمتين لمنتخب بلاده الأرجنتين أمام بيرو والإكوادور في تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا الأسبوع المقبل.

وقال فيلاني لقناة TyC سبورتس التلفزيونية: “أغويرو في مزاج سيّئ للغاية، لأنه كان حريصًا جدًا على المجيء واللعب، وهذا الحادث الذي لم يكن له فيه يد أبعده عن مباراتي المنتخب المهمتين. وسيغيب عن الملاعب ستة أسابيع، إنه لا يستطيع التحرّك في منزله والدخول إليه أوالخروج منه، وركوب سيارته”.

ويجب على الأرجنتين تجنّب الهزيمة ضد بيرو يوم الجمعة المقبل للحصول على أي فرصة للتأهل مباشرة لكأس العالم 2018.