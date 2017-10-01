آرسنال يهزم برايتون بهدفين ويتقدم للمركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

تقدم فريق آرسنال إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفضل الفوز على ضيفه برايتون 2 /صفر، اليوم الأحد، في المرحلة السابعة من المسابقة.

وتقدم المدافع الإسباني ناتشو مونريال بهدف لآرسنال في الدقيقة 16 ثم أضاف النيجيري أليكس إيوبي الهدف الثاني في الدقيقة 56.

ورفع آرسنال رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف فقط خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع وتجمد رصيد برايتون عند سبع نقاط في المركز الرابع عشر.

ويقتسم مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد صدارة المسابقة برصيد 19 نقطة ويحل توتنهام في المركز الثالث برصيد 14 نقطة.