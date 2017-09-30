أنشيلوتي يهدد استمرار آرسين فينغر مع آرسنال

كشفت تقارير صحافية إنجليزية، اليوم السبت، أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قد يكون بديلًا لآرسين فينغر على دكة احتياط آرسنال.

وذكرت صحيفة “ميترو” ،السبت، أن أنشيلوتي يأمل بتولي الإدارة الفنية لآرسنال، عقب انفصاله عن بايرن ميونخ.

وأعلن بايرن ميونخ ،الخميس، أنه انفصل عن المدرب الإيطالي البالغ من العمر “58 عامًا”، عقب تدهور نتائج الفريق وتوتر علاقته مع اللاعبين.

ورغم أن فينغر مدد عقده مع الغانز لموسمين، إلا أنه يتعرض لضغوط شديدة منذ مواسم، وتضاعفت هذا الموسم بشكل أكبر من تراجع الفريق للمركز السابع بعد 6 مباريات، حيث جمع 10 نقاط فقط، ليتأخر بـ6 نقاط عن فريقي القمة، مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

وذكرت الصحفية أن إدارة آرسنال قد تغيّر خططها مع إقالة أنشيلوتي ،وتتجه لإقالة فينغر؛ للاستعانة بخدمات المدرب السابق لريال مدريد وميلان وتشيلسي.

ومنذ انفصال أنشيلوتي عن الفريق البافاري ارتبط بالانتقال إلى أحد أندية الدوري الصيني وكذلك فريقه السابق، ميلان، لكن مدرب الأخير، فينشنزو مونتيلا أنهى كل التكهنات قائلًا: “أنشيلوتي يمكن أن يأتي هنا ويعمل مساعدًا لي”.

وسبق لأنشيلوتي أن قاد البلوز في 109 مباريات في الفترة بين يوليو 2009 ومايو 2011، حقق الفريق خلالها الفوز في 68 مباراة، وتعادل في 17 مباراة، مقابل 24 خسارة.

وتوج تشيلسي خلال فترة أنشيلوتي بلقب الدوري الإنجليزي ببطولتي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية موسم 2009/2010.