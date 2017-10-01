إشادة واسعة بمانشستر سيتي بعد الفوز المثير على ملعب تشيلسي

أشادت وسائل الإعلام والنقاد بفوز مانشستر سيتي على ملعب تشيلسي 1/صفر، أمس السبت، في الوقت الذي أثنى فيه النجم الإنجليزي السابق آلان شيرر على المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وسجل البلجيكي كيفين دي بروين هدف الفوز لسيتي في الشوط الثاني ليمنح غوارديولا أول فوز له على ملعب ستامفورد بريدج.

وعزز سيتي موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز متوفقا بفارق الأهداف فقط على مانشستر يونايتد.

وأشاد النقاد كثيرا بأداء سيتي في مباراة الأمس، وقال شيرر في تحليله للمباراة في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): “كان أداء مذهلا حقا”.

وأضاف: “رغم غياب فينسنت كومباني وبنيامين ميندي وسيرخيو أغويرو كان سيتي أفضل من تشيلسي طوال الوقت وسيطر على مجريات اللعب تماما”.

#مانشستر_سيتي يهزم #تشيلسي ويعود لمقاسمة يونايتد صدارة ترتيب #الدوري_الإنجليزيالتفاصيل عبر الرابط: https://goo.gl/5Zfzwo#إرم_سبورت Posted by ‎Erem Sports إرم سبورت‎ on Saturday, September 30, 2017

وتحدثت صحيفة “إندبندنت” عن التناقض بين أداء وجهود سيتي في الموسم الماضي، حيث تراجعت نتائجه بشكل ملحوظ رغم بدايته الرائعة للموسم.

وأوضحت الصحيفة: “تشيلسي البطل لم ينجح في السير على نهجه نفسه من الموسم الماضي، في الوقت الذي قدم سيتي أداء رائعا مثل الذي كان عليه في بداية الموسم الماضي عندما بدا وأنه في طريقه لتحقيق إنجاز ما”.

وأشارت: “لا أحد يضاهي دي بروين في أدائه وكلمة الفصل جاءت من خلال امتلاك لاعب واحد يتفوق على جميع من حوله، سيتي دائما بدا وكأنه يلعب بزيادة عددية داخل الملعب، كان رائعا وقد تلاعب بتشيلسي تماما خلال المباراة”.

واعترف الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، بأن سيتي كان أفضل من فريقه.

وأكد: “واجهنا فريقا رائعا، وقد صنعنا بعض الفرص لكننا لم نستغلها، بينما استغل سيتي فرصته، كل التهنئة لمانشستر سيتي”.

ورأت صحيفة “ذي غارديان” أن أداء سيتي كان مذهلا أيضا بسبب أن الفوز جاء في غياب هدافه الأرجنتيني أغويرو الذي تعرض لكسر في الضلع خلال حادث تصادم وقع في أمستردام، يوم الخميس الماضي.