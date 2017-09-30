مانشستر سيتي يهزم تشيلسي ويعود لمقاسمة يونايتد صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي

واصل فريقا مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد صراعهما على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوز الأول على مضيفه تشيلسي 1/صفر وفوز يونايتد على ضيفه كريستال بالاس 4 /صفر، اليوم السبت، في المرحلة السابعة من المسابقة.

ويقتسم سيتي ويونايتد الصدارة برصيد 19 نقطة لكل منهما، ولكن سيتي يتفوق بفارق الأهداف بينما تجمد رصيد تشيلسي حامل اللقب عند 13 نقطة في المركز الرابع.

ويدين سيتي بالفضل في هذا الفوز لنجمه البلجيكي الدولي كيفين دي بروين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 67.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج كاد تشيلسي أن يتقدم بهدف بعد مرور دقيقتين فقط من البداية، حين أرسل الفرنسي نغولو كانتي عرضية رائعة ارتقى لها الإسباني ألفارو موراتا برأسه لكن الكرة مرت بمحاذاة المرمى تمامًا.

وسيطر مانشستر سيتي على مجريات اللعب بشكل شبه كامل في أول ربع ساعة لكنه لم ينجح في تشكيل أي خطورة على مرمى الحارس تيبو كورتوا.

وسنحت فرصة خطيرة لتشيلسي انتهت بتسديدة قوية من نغولو كانتي ولكن الحارس إيديرسون مورايش أبعد الكرة بصعوبة إلى ضربة ركنية.

وأجرى أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، تغييرًا اضطراريًا بخروج موراتا للإصابة في الدقيقة 35 ونزول البرازيلي ويليان.

ورد سيتي بهجمة رائعة انتهت بتمريرة من ليروي ساني إلى ديفيد سيلفا الذي أطلق تسديدة مباشرة تصدى لها كورتوا بثبات.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول كاد فرناندينيو أن يخطف هدف السبق لمانشستر بعدما نفذ كيفين دي بروين ضربة ركنية ارتقى لها فرناندينيو برأسه من داخل منطقة الست ياردات ولكن كورتوا أنقذ مرماه من هدف مؤكد.

وفرض سيتي سيطرته تمامًا على مجريات اللعب في أول عشر دقائق من الشوط الثاني وشكل تهديدًا مستمرًا على مرمى كورتوا لكنه فشل في هز الشباك، وعلى الجانب الآخر اكتفى تشيلسي بأداء الدور الدفاعي في محاولة لإيقاف الطوفان الهجومي للفريق الضيف.