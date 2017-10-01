كونتي: تشيلسي يعاني من الإرهاق بعد خوض مباريات متتالية

قال أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، إن فريقه شعر بالإرهاق بعد أول 30 دقيقة من الخسارة على ملعبه 1-صفر أمام مانشستر سيتي، أمس السبت، وبعد ثلاثة أيام فقط من انتصاره خارج الأرض على أتليتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وعقب الخسارة في ستامفورد بريدج، قال كونتي: “لقد تحدثت بخصوص هذا الأمر قبل ذلك.. عند الحاجة إلى خوض مباراة مهمة بعد (ثلاثة) أيام فقط يجب التفكير في إرهاق اللاعبين”.

وأضاف: “من المستحيل الضغط بطول الملعب وبعد 30 دقيقة لم يكن الفريق يملك الطاقة لمواصلة اللعب بهذه الطريقة”.

وتراجع تشيلسي بعد الهزيمة إلى المركز الرابع بفارق ست نقاط عن سيتي المتصدر ومانشستر يونايتد، صاحب المركز الثاني، بينما يتأخر حامل اللقب بنقطة واحدة عن توتنهام هوتسبير ثالث الترتيب.

واشتكى كونتي في وقت سابق هذا الأسبوع من عدم امتلاكه الوقت الكافي للتعافي بعد مواجهة أتليتيكو، يوم الأربعاء، وقال إن فريقه “عوقب” بسبب جدول المباريات.

وزادت مشاكل كونتي مع إصابة هدافه ألفارو موراتا قبل عشر دقائق فقط من نهاية الشوط الأول ،لكن المدرب أكد أنه أجرى التغيير بشكل احترازي ،ويتمنى ألا يغيب مهاجم ريال مدريد السابق طويلًا.

وشدد: “إنها مشكلة عضلية.. لا أعتقد أنها مشكلة كبيرة.. لقد توقف حتى لا تتفاقم الإصابة وتصبح خطيرة.. سيحدد الأطباء الموقف في الأيام المقبلة”.

وخسر تشيلسي مرتين في ملعبه بالدوري هذا الموسم، بينما قال كونتي إنه خاض العديد من المباريات الصعبة.

وأضاف: “يجب الأخذ في الاعتبار أننا في سبع مباريات واجهنا آرسنال ومانشستر سيتي وتوتنهام وإيفرتون.. بدايتنا لم تكن سهلة.. حصلنا على النقاط التي نستحقها”.