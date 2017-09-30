فيل نيفيل نجم مانشستر يونايتد يونايتد السابق يشبه فيلايني بميسي وبيليه (صور)

شبه فيل نيفيل، نجم مانشستر يونايتد السابق، مروان فيلايني لاعب خط وسط الشياطين الحمر، بالأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، والأسطورة البرازيلية بيليه، عقب تسجيل اللاعب البلجيكي هدفين أمام كريستال بالاس على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت الدقيقتان 35 و49 من عمر المباراة تسجيل هدفين لفيلايني خلال المباراة التي انتهت لصالح يونايتد 4-0.

ونشر نيفيل عبر صفحته الشخصية على موقع “تويتر” صورة لرأس فيلايني على جسد بيليه وهو يحتفل بأحد أهدافه مع البرازيل، وكتب عليها “Fele”، ثم وضع صورة في تغريدة أخرى لرأس ميسي على جسد فيلايني.

ولم يكتف نيفيل بذلك، بل نشر تغريدة أخرى كتب فيها “Fellandinhooooooooo” في إشارة إلى النجم البرازيلي الكبير رونالدينيو.

ويقدم فيلايني بداية موسم ممتازة، حيث سجل 4 أهداف حتى الأن في مختلف المسابقات، منها 3 أهداف في “البريميير ليغ” إلى جانب هدف في شباك بازل بدوري أبطال أوروبا.

وتفوق فيلايني بعدد أهدافه التي سجلها في الدوري (3) هذا الموسم على ما أحرزه في الموسمين الماضيين بالمسابقة، بواقع هدف في 2015-2016 وآخر في 2016-2017.

وتفاعل جمهور الشياطين الحمر مع الصور بنشره صورًا أخرى معدلة لفيلايني لصورة للبرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد التاريخي.

فضلا عن ذلك، فإن هدف فيلايني الثاني في شباك بالاس هو الثاني الذي يصنعه له زميله أشلي يونغ خلال الموسم الحالي، بعد هدفه ضد بازل في دوري الأبطال.

ويلعب فيلايني البالغ من العمر 29 عاما في صفوف يونايتد منذ صيف 2013 قادما من إيفرتون، وحقق معه بطولات الدرع الخيرية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة المحترفة والدوري الأوروبي.

يذكر أن فيل نيفيل لعب في صفوف مانشستر يونايتد خلال الفترة من 1994 حتى 2005 وحقق معه العديد من الألقاب المحلية والقارية.