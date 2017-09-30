مانشستر يونايتد يعبر كريستال بالاس وينفرد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي

انفرد فريق مانشستر يونايتد مؤقتًا بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه بسهولة على ضيفه كريستال بالاس 4 /صفر، اليوم السبت، في المرحلة السابعة من المسابقة.

فعلى ملعب أولد ترافورد حسم مانشستر الفوز دون عناء، حيث تقدم الإسباني خوان ماتا بهدف في الدقيقة الثالثة وتكفل لاعب الوسط البلجيكي مروان فيلايني بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 35 و49 قبل أن يختتم البلجيكي روميلو لوكاكو التسجيل في الدقيقة 86.

#الدوري_الإنجليزي ????????مانشستر يونايتد (4) – (0) كريستال بالاس # الأهداف ????????#فوتبول_جرينتا ⚽✊ Posted by Football Grinta – Premier League on Saturday, September 30, 2017

الفوز رفع رصيد مانشستر إلى 19 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، والذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مضيفه تشيلسي حامل اللقب.

وتزايدت أوجاع كريستال بالاس، حيث ظل الفريق بلا رصيد من النقاط في المركز العشرين الأخير بعد تعرضه للهزيمة السابعة على التوالي.

كما خسر كريستال للمرة الثالثة على التوالي تحت قيادة روي هودجسون المدير الفني السابق للمنتخب الإنجليزي بعد الخسارة أمام ساوثهامبتون صفر/1 وأمام مانشستر سيتي صفر/5.